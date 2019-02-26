Тверь, 26 февраля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Более 4700 жителей Тверской области планируется переселить из аварийного жилья в 2019—2025 годах из 84 тыс. кв. метров жилых помещений, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, стало известно по итогам обсуждении концепции программы переселения из аварийного жилья на заседании правительства региона, которое 26 февраля провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона особо отметил — реализация программы является важным вкладом в решение задач, поставленных в нацпроектах: повышение качества жизни людей, улучшение жилищных условий семей, увеличение объёмов жилищного строительства, формирование современной городской среды.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«При реализации программы необходимо развивать принципы комплексного освоения территории. Каждое здание должно иметь парковку, детскую и спортивную площадки, зелёную зону, площадку для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Необходимо заранее предусмотреть строительство дорог к новым микрорайонам, их обеспечение инженерной и коммунальной инфраструктурой. Здания должны строиться из долговечных и энергоэффективных материалов», — поставил задачу Игорь Руденя.

Глава региона поручил составить перечень рекомендуемых к использованию строительных материалов, которые производятся в Тверской области. Также на заседании были представлены типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квартир и благоустройства придомовой территории.

На реализацию программы в 2019—2025 годах предполагается направить около 3,3 млрд рублей, в том числе более 3,2 млрд рублей из федерального, около 100 млн рублей из регионального бюджета. В 2019 году существенно увеличен уровень софинансирования проекта из федерального бюджета: ранее он составлял 50%, в настоящее время — 97%. Игорь Руденя отметил, что для региона это хорошая возможность по обновлению жилищного фонда.

На первом этапе реализации программы предстоит подобрать участки для строительства новых домов. Губернатор поддержал предложение Общероссийского народного фронта по созданию рабочей группы по контролю за реализацией программы. В неё войдут представители Правительства Тверской области, муниципальных образований, силовых структур, общественники, депутаты.

Напомним, в 2013—2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.