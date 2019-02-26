Киев, 26 февраля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко требует, чтобы правоохранительных органы проверили информацию о коррупции в госконцерне «Укроборонпром», изложенную в программе «Наші гроші с Денисом Бигусом». Об этом 26 февраля написал на своей странице в Facebook спикер президента Святослав Цеголко.Он сообщил, что Порошенко поддержал идею отстранение Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны на время проведения расследования.

Gov.ua Петр Порошенко на танковом заводе

«Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны на время проведения расследования. Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе «Наші гроші» для опровержения или подтверждения обнародованного», — отметил Цеголко.

Примечательно, что в государственном концерне «Укроборонпром» отказались комментировать расследование программы «Наші гроші» о коррупции в госконцерне с участием Гладковского, поскольку журналисты не указали источники информации. При этом в заявлении «Укроборонпрома» говорится, что журналисты «манипулятивно изложили отдельные разрозненные данные».

«Тематика программы, в частности о деятельности ООО «Оптимумспецдеталь», свидетельствует, что ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015—2016 годах. Из открытых источников известно, что правоохранительными органами пока расследуются уголовные производства, где фигурирует ООО «Оптимумспецдеталь», — говорится в заявлении.

В «Укроборонпроме» сообщили, что предоставляют следствию всю необходимую информацию в рамках возбужденных уголовных производств. В концерне подтвердили заинтересованность в том, чтобы все должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом.

«Журналисты программы «Наші гроші», которые манипулятивно использовали закрытую информацию по уголовным расследованиям, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам. Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы — воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий», — призвали в госконцерне.

Напомним, в июне 2016 года военная прокуратура Житомирского гарнизона открыла производство в отношении должностных лиц госпредприятия «Житомирский бронетанковый завод« о поставках ООО «Оптимумспецдеталь» деталей и приборов, закупленных у предприятий, имеющих признаки фиктивности. Также военная прокуратура Киевского гарнизона открыла в 2015 году два производства, в которых фигурируют должностные лица ООО «Оптимумспецдеталь». Также производство в связи с обстоятельствами сотрудничества госконцерна «Укроборонпром» с «Оптимумспецдеталью» открыла в 2016 году главная военная прокуратура.

Как сообщалось, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» опубликовали расследование, в котором обвинили Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского и нынешнего директора «Укроборонпрома» Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины «заработали» минимум 250 млн. грн. (9,2 млн. долл.) во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники группы посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два - четыре раза дороже перепродавали их заводам «Укроборонпрома». Одной из таких прокладок выступал завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал президенту Украины Петру Порошенко.