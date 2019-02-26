Ярославль, 26 февраля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. ПАО «Автодизель» запустило новый проект по подготовке кадров. Прошедшим специальный отбор студентам ярославских ВУЗов предоставляется возможность пройти длительную стажировку в коммерческих службах предприятия.

Пресс-служба ПАО «Автодизель» Ярославские студенты на производственной площадке ЯМЗ

Ярославский «Автодизель» сейчас — это предприятие, активно инвестирующее в развитие. Только на новой площадке ЯМЗ-530 разработано и выпускается более 300 модификаций двигателей для самых различных видов техники. В ближайшей перспективе планируется серийное производство моторов экологического стандарта Евро-6, первого в России. Это позволит предприятию выйти на новые рынки и увеличить объемы экспортной выручки. Благодаря расширению применения двигателей на различной грузовой, пассажирской и специальной технике в компании уже планируется увеличение мощностей под рост объемов выпускаемых дизелей.

Новые направления требуют новаторского подхода в их воплощении, поэтому так важно привлекать на завод талантливую и перспективную молодежь, причем готовить ребят к этой работе нужно буквально со студенческой скамьи.

Пресс-служба ПАО «Автодизель» Ярославские студенты на производственной площадке ЯМЗ

ЯМЗ имеет большой опыт взаимодействия с учащимися профильных ВУЗов и СУЗов, которые много лет являются партнерами предприятия и кузницей кадров. Студенты проходят здесь преддипломную практику, принимают участие в корпоративных мероприятиях, для них организуются экскурсии на производство.

Новое направление в работе по подготовке кадров — проект длительных стажировок в коммерческих службах, продвигающих продукцию предприятия по всему миру. Предприятие готово предоставлять рабочие места в отделах закупок, продаж и логистики молодым, талантливым студентам профильных вузов. Такая практика помогает ребятам определиться с выбором будущего места работы, быстро адаптироваться в профессиональном коллективе и сразу приняться за бизнес-проекты наравне с коллегами.

«Здорово, что нам дают возможность проявить себя, — считает студент Ярославского государственного технического университета Александр Костюченко. — Так компания показывает свою заинтересованность в нас, и это вселяет надежду, что студент без опыта, но с большими стремлениями и способностями может получить достойную работу».

О возможности пройти стажировку на «Автодизеле» Александр узнал, увидев объявление о наборе на информационном сайте университета. Успешно прошел тестирование и собеседование у специалистов HR-служб предприятия, а затем в числе еще десяти финалистов был приглашен на заключительный этап отбора — бизнес-игру по оценке личностно-деловых качеств с участием экспертов — руководителей коммерческих служб.

Пресс-служба ПАО «Автодизель» Ярославские студенты на производственной площадке ЯМЗ

«Деловая игра, во время которой потенциальные стажеры тренируются в создании собственного бизнеса на примере организации издательской компании, — это один из важных этапов нашей программы, — поясняет начальник отдела обучения и развития персонала ПАО «Автодизель» Юлия Лобанова. — Система стажировок должна быть максимально эффективной уже на первых этапах, поэтому так необходимо это первое знакомство. Оно позволяет раскрыть потенциал ребят и умение работать в команде, а руководители уже сейчас могут увидеть в студентах отличных перспективных специалистов».

По итогам первого отборочного этапа на работу в коммерческие службы предприятия принято пятеро студентов, среди них и Александр Костюченко, который направлен на стажировку в дирекцию по развитию.

«Это прекрасный шанс попробовать профессию «на вкус» получить смежный опыт», — рассказывает стажер.

В феврале на ЯМЗ стартовал новый набор, по итогам которого определилось еще пять победителей.

На днях участники обоих отборочных этапов побывали на современной площадке производства средних рядных двигателей ЯМЗ-530, где экскурсию для них провел управляющий директор Андрей Матюшин.

«Мы стараемся поддерживать стремление талантливой молодежи к развитию и сами, безусловно, заинтересованы в перспективных специалистах, — говорит Андрей Александрович. — Поэтому для нас важен этот проект. Стажировка длится от 3 до 6 месяцев по удобному гибкому графику. На время стажировки с ребятами официально оформляются трудовые отношения, они получают заработную плату. Под руководством опытных наставников они приобретают уникальный опыт и квалификацию, изучают технологию того или иного процесса от начала и до конца и в итоге быстро адаптируются к специфике работы, когда приходят к нам работать после окончания вуза».