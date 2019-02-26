Село Долгоруково, Липецкая область, 26 февраля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В Липецкой области прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения жителя села Долгоруково на бригаду скорой медицинской помощи. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Ночью 24 февраля родители трёхлетнего ребенка из-за ухудшения его самочувствия вызвали скорую помощь. Когда медики приехали, 36-летний отец ребёнка затеял ссору с водителем, угрожал ему убийством, нанёс металлическим ломом несколько ударов по кузову автомобиля и избил водителя машины. По словам самого мужчины, он был недоволен тем, что медиков пришлось долго ждать.

Во время потасовки была повреждена водительская дверь автомобиля скорой помощи. Степень тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему водителю, пока устанавливается.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Подозреваемый полностью признал свою вину.