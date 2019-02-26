Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Городские власти Санкт-Петербурга и правоохранители должны обратить особое внимание на Думскую улицу, где расположены несколько десятков ночных заведений, после смертельного ДТП на Невском проспекте. Об этом заявили в аппарате депутата городского Заксобрания, главы комитета по законодательству Дениса Четырбока («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Думская улица

Напомним, в ночь на 24 февраля автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар Невского проспекта, где убил двоих, а троих отправил в больницу. За рулем оказался 29-летний Мурад Касымов, который заявил полиции, что не помнит аварии, поскольку якобы «надышался веселящим газом» на Думской улице. Впрочем, он мог находиться под воздействием и других веществ.

В Заксобрании Думскую назвали «самым настоящим рассадником пьянства и вакханалии», вспомнив, как вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев неоднократно указывал на «негативный фон», создаваемый этой улицей. «Воскресная трагедия на Невском проспекте в очередной раз это подтвердила», — заявили в аппарате Четырбока, выражая соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Веселящий газ — закись азота — прежде всего применяют в медицине в качестве наркоза или лекарства. По словам токсикологов, вещество это безвредное, но только если один раз и в чётко рассчитанных пропорциях.

Однако, отмечает депутат, в последнее время веселящий газ всё чаще стал использоваться для одурманивания: люди дышат «веселящими» шариками, испытывают лёгкое опьянение и эйфорию. Но что на самом деле продаётся в баллонах, доподлинно неизвестно. Сегодня веселящий газ в России не запрещён, процесс его оборота фактически не контролируется.

На следующем заседании комитета по законодательству депутаты рассмотрят этот вопрос и предложат несколько вариантов, которые, по их задумке, должны «существенно сократить» количество случаев, когда потребление веселящего газа приводит к трагическим последствиям.

При этом под удар не должны попасть отрасли, где оксид диазота используется по назначению: упомянутая выше медицина, промышленность, наука.