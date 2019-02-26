Киев посылает сигнал России, петербургский хор — США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Британский посол заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы;
- Додон заявил о начале переговоров о коалиции;
- Порошенко встретился с американским дипломатом на борту эсминца;
- В Санкт-Петербурге хор спел про ядерный удар по США;
- Питание в школах Зауралья будет пересмотрено.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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