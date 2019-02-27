Южно-Сахалинск, 27 февраля, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Результат опроса, проведенного ВЦИОМ на Курильских островах, убедительно показывает, что сами курильчане ни в коем случае не хотят передачи островов Японии. О том, как важно донести точку зрения российских граждан до общественного сознания Японии, рассказывает автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Фото пресс-службы «Партии Дела» «Курилы наши!». Митинг на Сахалине

96% из 7,7 тысячи жителей Кунашира, Итурупа и Шикотана высказались за российскую принадлежность островов. По мнению врио губернатора Сахалина, такой результат был вполне предсказуем, ведь все «планы жителей Курил связаны с островами, на которых они живут», а разговоры о территориальных претензиях «надо завершить и больше не поднимать». Судя по тому, что японский премьер-министр Синдзо Абэ в последнее время сильно снизил накал своей риторики по поводу «спорных территорий», и ему становится понятна бесперспективность надежд на «достижение в июне «всеобщего согласия», о чём он так горячо распространялся в своих выступлениях.

Мнение российских граждан должно быть услышано и в Москве, и в Токио, только тогда можно будет надеяться на ослабление напряженности в российском обществе. Напряженности, вызванной неуместными переговорами, намекавшими на возможность поступиться суверенитетом.

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