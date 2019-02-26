Москва, 26 февраля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Нефтяные котировки снизились на 3% после того, как президент США Дональд Трамп выразил возмущение по поводу дорогих цен на нефть. Соединенные Штаты, крупнейший в мире потребитель нефти, стремились противостоять недавнему росту цен, вызванному сокращением производства крупными экспортерами. Цены на Brent выросли на 8,1% с 8 по 22 февраля. Стоит учитывать, что большая часть мировой экономической активности замедляется, и поэтому можно предположить, что мировой спрос на нефть также замедлится, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Рынки нефти, которые выросли на фоне оптимизма по поводу торговой сделки между США и Китаем, в течение последних двух недель, оказались уязвимыми к заявлениям Трампа. Базовым же сценарием для стабилизации нефтяных котировок является то, что страны ОПЕК и некоторые несвязанные производители, такие как Россия, договорились в конце 2018 года сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить рост большого объема поставок. И хотя Трамп пытается снизить цены, санкции Соединенных Штатов против экспортеров нефти, Иран и Венесуэла, способствовали недавнему росту и дают основание для дальнейшего роста нефтяных цен.

«Резкое падение цен на нефть, стоит расценивать, как эмоциональный фон связанный с колебаниями рынка в связи с возможным отказом от санкций США в отношении экспорта иранской нефти, которое может произойти в мае 2019 года. Последствия отказа от санкций США по отношению к Ирану будут препятствовать усилиям ОПЕК + по восстановлению баланса на рынках нефти на протяжении 2019 года», — пояснил эксперт.

Не исключено, что США будут таким образом манипулировать глобальным нефтяным рынком имея в руках стратегический инструмент — как Иран. Но и страны ОПЕК+ также будут применять все возможные усилия в ответ на действия Трампа, чтобы сохранить нефтяную ценовую политику стабильной.

«В ближайшей перспективе стоит рассматривать два основных сценария стоимости нефти. Первый, если цена удержится выше $64 за баррель, то будет возврат к ценам $67 — 68 за баррель. При пробое же уровня $64 вниз, может произойти фиксация ордеров по фьючерсным контрактам, что приведет к дальнейшему снижению цен на нефть к $61,50 за баррель. Аналогичное же поведение цен стоит ожидать и от сланцевой нефти марки WTI для которой важным ценовым уровнем будет $55 за баррель», — считает Гасанов.

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