Дубай, ОАЭ, 26 февраля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Литвы Ричардасу Беранкису в первом круге турнира в Дубае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 29 минут, завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Basheer Tome Теннисный матч

Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и четыре брейка.

Во втором круге турнира Беранкис сыграет с представителем США Денисом Кудлой.

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