Москва, 26 февраля, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Рубль сегодня, 26 февраля, открылся с небольшим снижением из-за коррекции в нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По состоянию на 12:30 по мск торговался на уровне 65,61 по сравнению со вчерашним значением в это же время 65,22 рубля за доллар, так что диапазон 65−66 рублей за доллар остаётся актуальным.

«Сильных движений в отечественной валюте пока не отмечается. На самом деле, основной причиной некоторого ухудшения настроений стал вчерашний твит президента США Дональда Трампа о том, что «ОПЕКовская нефть снова слишком дорогая», — отметил эксперт.

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