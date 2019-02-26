Киев, 26 февраля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко встал на сторону лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и поддержал идею начать процедуру импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко, назвав её «правильной». Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

JanTurin Юрий Деревянко

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«Уважаемая Юлия Тимошенко, слышал о вашей инициативе начать процедуру импичмента Порошенко. Очень правильное решение», — написал Деревянко.

Он напомнил, что такой вывод напрашивался ещё более года назад: «Мы разработали соответствующий законопроект и даже начали собирать подписи депутатов».

"Порошенко за преступления против Украины и украинцев должен ответить», — считает украинский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» и один из основных претендентов на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента действующего главы государства Петра Порошенко. Поводом для этого стало журналистское расследование хищений в оборонном комплексе Украины. Сообщалось, что в них замешан украинский лидер и его приближённые.

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В этой связи кандидат в президенты страны, лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал обсудить вопрос о создании в Верховной раде временной следственной комиссии, которая проведёт расследование «фактов хищений в армии». Он отметил, что, если заявленное журналистами окажется правдой, Порошенко нужно «будет расстрелять» за госизмену.