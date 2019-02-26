Одесса, Украина, 26 февраля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретился с украинским президентом Петром Порошенко на борту эсминца ВМС США Donald Cook в Одессе. Об этом Порошенко написал 26 февраля на своей странице в соцсети Facebook.

Эсминец ВМС США Donald Cook

«Сегодняшний визит американских кораблей в Одессу — это яркое представление об уникальном сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном», — отметил Порошенко.

Он также указал на символичность встречи с Волкером на борту «легендарного» эсминца — «очень частого гостя» в Черном море. Встреча с американским дипломатом — важный сигнал Кремлю, добавил Порошенко.

Читайте также: В Черное море направлен эсминец США с крылатыми ракетами «Томагавк»

Переговоры на эсминце говорят об «украинском Крыме», о том, что в регионе будет обеспечена «свобода мореплавания» и о том, что партнерство Украины и США является крепким как никогда, заверил украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец Donald Cook прибыл в Одессу 25 февраля. Власти США заявляют, что цель прибытия — проведение операций по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности, а также повышения боеготовности и военно-морского потенциала НАТО и его союзников.

Читайте также: «Легендарный американский эсминец способен из Одессы добить до Москвы»