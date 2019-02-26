Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга 26 февраля назначена Ирина Ган. Это следует из информации на официальном сайте городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

С 8 ноября 2018 года в Смольном она занимала пост советника губернатора Северной столицы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Ее предыдущее назначение было одним из первых кадровых решений врио губернатора Александра Беглова.

До Петербурга москвичка Ирина Ган работала директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома «Hearst Shkulev Media», а в предшествующий период — помощником министра образования и науки РФ по связям с общественностью, руководителем пресс-службы партии «Гражданская платформа».

Аппарат губернатора находится в структуре администрации губернатора Санкт-Петербурга, которую возглавляет вице-губернатор Любовь Совершаева.

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Ирина Ган родилась в 1968 году в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2010 года.