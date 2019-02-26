Москва, 26 февраля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В разных регионах нашей страны есть свои традиции и обычаи, и их надо учитывать устроителям тех или иных развлекательных мероприятий. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с показом спектакля в Дагестане, где был продемонстрирован ряд откровенных сцен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Некоторые дагестанцы, в том числе чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, остались недовольны таким искусством и выступили с критикой и даже откровенными угрозами в адрес устроителей спектакля, сообщало ИА REGNUM.

Отметив, что не в курсе деталей, Песков подчеркнул, что «соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации», но «сила нашего государства как раз в его многонациональности и многоконфессиональности», и их надо учитывать.

«Естественно, в разных субъектах есть свои традиции, национальные, исторические и религиозные, которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать это во внимание нужно обязательно. Трудно говорить о том, что это можно как-то кодифицировать, юридически оформить, это, скажем так, к другой сфере относится, но безусловно, не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя», — заявил Песков журналистам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в День защитника Отечества прошёл спектакль «Охота на мужчин». Итальянскую пьесу показали гастролирующие артисты. Однако среди тех, кто видел спектакль, и тех, кто прочитал об этом событии в соцсети, раздались критические высказывания. Спектакль посчитали недопустимым для показа в Дагестане.

Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал власти республики провести расследование и наказать организаторов театрального действа.

Под натиском разгневанной общественности автор и продюсер спектакля «Охота на мужчин» Иван Жидков и один из актёров Станислав Бондаренко принесли извинения жителям Дагестана, отметив, что не хотели оскорбить их чувства.

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