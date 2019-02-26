Ставрополь, 26 февраля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Жильцы многоквартирного дома №301 по улице Ленина в Ставрополе переплатили за коммунальные услуги более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили 26 февраля в пресс-службе управления Ставропольского края по строительству и жилищному надзору.

Тарифы ЖКХ

Собственники помещений обратились в управление с обращением проверить правильность начислений за коммунальные ресурсы. В ходе проверки было установлено, что почти год размер платы превышал установленный норматив потребления.

«УК ООО «Диалог», в реестре которой числится данный МКД, было выдано предписание устранить нарушение. Сумма перерасчета по всему дому составила 257 205 рублей в сторону уменьшения», — заявил начальник управления Ставропольского края по стройжилнадзору Валерий Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года жители Воронежа получили огромные счета за отопление: по сравнению с декабрем 2018 года они выросли на суммы от одной до двух тысяч рублей.