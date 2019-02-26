Москва, 26 февраля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Это закономерно, что за 2018 год «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% до 201,7 млрд кубометров, а долю на рынке газа ЕС — до 36,7%, поставив новый рекорд, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Nord-stream2.com Погрузка труб для газопровода «Северный поток — 2»

Доля «Газпрома» на европейском газовом рынке растет не только благодаря росту экспорта, но и за счет сокращения объемов добычи газа на севере Европы.

«С запуском в действие газопровода «Северный поток — 2», а затем и второй нитки «Турецкого потока», экспортные возможности «Газпрома» в европейском направлении увеличатся еще больше и будут зависеть только от динамики спроса.

Она пока не вызывает опасений, поскольку под влиянием экологических программ в ЕС продолжает сокращаться угольная генерация», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля компании Газпром на рынке газа в Евросоюзе и Турции выросла в 2018 году до рекордного значения — 36,7%. Об этом говорится в презентации Газпрома ко Дню инвестора.

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