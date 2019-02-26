Уотфорд, Великобритания, 26 февраля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Знаменитый британский певец Элтон Джон принимает участие в трансферной политике английского футбольного клуба «Уотфорд». Об этом рассказал президент клуба Скотт Даксберри, сообщает talkSPORT.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Он эмоционально вовлечён в дела клуба. Посещает матчи так часто, как только может», — сказал Даксберри.

Он также добавил, что Джон поддерживает связь с клубом и делится мнением о том, кого из футболистов следует приобрести. Спрашивает, видели ли мы того или иного игрока.

«Он рекомендует игроков, о которых я и не слышал. Я передаю его слова скаутам, а они отвечают, что это хороший игрок и к нему нужно присмотреться», — добавил Даксберри.

Отметим, что Элтон Джон является давним болельщиком «Уотфорда», а в 1970-е годы был президентом клуба.

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