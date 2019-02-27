Вашингтон, 27 февраля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Ситуация вокруг попытки антигосударственного переворота в Венесуэле, видимо, начинает входить в какие-то разумные рамки. Возможно, об этом говорит состоявшаяся по инициативе американской стороны встреча спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса с венесуэльским министром иностранных дел Хорхе Арреаса. Как венесуэльская попытка осуществить сценарий оранжевой революции разделила весь мир на сочувствующих и противящихся американским приемам «экспорта демократии», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Венесуэла

Контакт, предложенный США МИДу Венесуэлы, а значит, и соратникам президента Николаса Мадуро, ясно показывает, что в Вашингтоне попытку путча считают провалившейся — или как минимум крепко забуксовавшей. А следовательно, хочешь не хочешь, а восстанавливать отношения придется. В нелепое положение, признав оппозиционера Хуана Гуайдо президентом, США поставили не только себя, но и всех тех, кто, будто по условному рефлексу, бросился поддерживать американскую позицию, не разобравшись как следует в ее основательности.

Жизнь показала, что причины на этот раз были довольно шаткими, и позиция, которую заняли Россия, Китай, Иран, Турция, Куба и многие другие страны, была значительно лучше аргументирована. А вот США и их союзники, по инерции поддержавшие очередную цветную революцию, на этот раз сели в лужу. Вашингтон последнее время прилагает много усилий, чтобы развернуть Латинскую Америку вправо, о чём говорит тот же пример Аргентины и Бразилии, но Мексика, Боливия и Куба, где у власти находятся левые, составляют усилиям США в регионе важный противовес. Что же касается мира в целом, то нежелание Турции следовать в фарватере прочих членов НАТО можно счесть важным сигналом, дополнительным к уже существующим расколам между США и Европой. Россия, безусловно поддержавшая Венесуэлу, в международном плане оказалась на стороне правды, и тем не менее российская двойственная позиция одновременного противостояния Западу и заигрывания с ним требует разрешения.

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