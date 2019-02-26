* запрещённая в России организация

Луганск, 26 февраля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Боевик ВСУ 1987 года рождения стал жертвой обстрела позиций украинских силовиков членами экстремистской организации «Правый сектор"*, заявил 26 февраля на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Жертвой неонацистов стал боец 54-й бригады ВСУ Бордынюк. Он скончался в результате осколочного ранения в районе населённого пункта Золотое—1.

«Несостоятельность обвинений украинской стороны по факту обстрела Золотого—1 со стороны Народной милиции ЛНР подтверждает удаленность места обстрела (ул. Высокая, ул. Виноградная н.п. Золотое-1) от позиций Народной милиции», — отметил Марочко.

Он также добавил, что направление огня со стороны позиций «Правого сектора"* подтверждают свидетельства местного жителя.

Марочко подчеркнул, что в распоряжении разведки ЛНР также есть запись переговоров между офицером штаба так называемой Операции объединённых сил (ООС) и военнослужащим 54-й бригады, которая подтверждает информацию о перестрелке между ВСУ и экстремистами.

Как сообщало, 24 февраля члены «Правого сектора"* открыли миномётный огонь по позициям ВСУ. В результате повреждения получил жилой дом и была уничтожена машина одного из местных жителей.

Читайте также: Экстремисты обстреляли из миномётов позиции ВСУ — разведка ЛНР

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ