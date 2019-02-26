В перестрелке ВСУ и «Правого сектора»* погиб один человек — разведка ЛНР
Луганск, 26 февраля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Боевик ВСУ 1987 года рождения стал жертвой обстрела позиций украинских силовиков членами экстремистской организации «Правый сектор"*, заявил 26 февраля на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Жертвой неонацистов стал боец 54-й бригады ВСУ Бордынюк. Он скончался в результате осколочного ранения в районе населённого пункта Золотое—1.
«Несостоятельность обвинений украинской стороны по факту обстрела Золотого—1 со стороны Народной милиции ЛНР подтверждает удаленность места обстрела (ул. Высокая, ул. Виноградная н.п. Золотое-1) от позиций Народной милиции», — отметил Марочко.
Он также добавил, что направление огня со стороны позиций «Правого сектора"* подтверждают свидетельства местного жителя.
Марочко подчеркнул, что в распоряжении разведки ЛНР также есть запись переговоров между офицером штаба так называемой Операции объединённых сил (ООС) и военнослужащим 54-й бригады, которая подтверждает информацию о перестрелке между ВСУ и экстремистами.
Как сообщало, 24 февраля члены «Правого сектора"* открыли миномётный огонь по позициям ВСУ. В результате повреждения получил жилой дом и была уничтожена машина одного из местных жителей.
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* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ