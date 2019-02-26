Москва, 26 февраля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Российские учебники, которые планируется включать в федеральный перечень, необходимо проверять ещё на стадии авторских рукописей, а не уже в готовом варианте. Это предложение, озвученное Российской академией наук, поддержала министр просвещения Ольга Васильева.

Школьные учебники

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Совет при Минпросвещения отправил около 500 учебников на экспертизу

«Экспертиза будет независимая, научная, и она будет ужесточена», — отметила Васильева, выступая на президиуме Российской академии наук (РАН).

Министр также указала на недопустимость ситуации, когда учебники публикуются с орфографическими и фактическими ошибками. По её словам, важно, чтобы каждый рецензент нёс персональную ответственность за то, что он делает. Для этого Васильева также предложила ставить на титульном листе учебника имя рецензента.

Также недопустимым глава Минпросвещения назвала и публикацию учебников по естественным наукам, в которых изучение материала заканчивается открытиями 30-летней давности.

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«Необходимо настроить экспертный механизм так, чтобы он гарантировал своевременность обновления содержания учебников», — приводит «Российская газета» слова Васильевой.

Кроме того, министр призвала возродить традиции советской школы, когда авторские коллективы учебных пособий возглавляли маститые ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года эксперты Российской академии образования дали отрицательные отзывы на почти треть из свыше 1,8 тыс. проверенных учебных пособий, которые претендовали на включение в федеральный перечень учебников.