Кальяри, Италия, 26 февраля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Рейтинг партии «Лига» Маттео Сальвини растет за счет бывших избирателей антиэлитного «Движения 5 звезд», к «Лиге» уходит каждый третий «разочаровавшийся» в этой партии, сообщает Affari Italiani во вторник, 26 февраля, со ссылкой на исследование социологов.

Сальвини Маттео

На местных выборах на Сардинии 24 февраля победу одержал кандидат от правоцентристской коалиции (поддержанный в том числе «Лигой»), «Движение 5 звезд» в сравнении с национальными выборами годичной давности потеряло на Сардинии 80% своего электората (получило 9% голосов вместо 40%).

К «Лиге» уходят молодые и более образованные избиратели «Движения 5 звезд», на юге страны этот процесс происходит быстрее, чем в других регионах, сказано также в исследовании.

По итогам национальных выборов марта 2018 года «Движение 5 звезд», получившее 33% голосов, и «Лига» (17%) сформировали коалиционное правительство. В течение года все шесть региональных выборов выиграли правоцентристы (в том числе «Лига»). По данным социологов, актуальный рейтинг «Лиги» составляет 33%, «Движения» — 24%.