В глазах США «интеллектуальные пираты» сравняли Саудовскую Аравию с Китаем
Эр-Рияд, 27 февраля, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Американские официальные структуры, ответственные за борьбу с «интеллектуальным пиратством», бьют тревогу по поводу Саудовской Аравии, в юрисдикции которой обнаружена не просто фирма-пират, а целый телевизионный дредноут под черным флагом. О том, как один из стратегических союзников США рискует оказаться под огнем антипиратской критики со стороны Вашингтона, рассказывает автор Александр Шпунт.
Компания «БиАутКью» достаточно молода, соответствующий сервис спутникового вещания был запущен в Саудовской Аравии лишь в августе 2017 года. Но, судя по реакции управления торгового представителя США, пиратских «подвигов» на счету этой компании немало. И это действительно так — «БиАутКью», использующая ретрансляторы спутниковой связи «Арабсат», вещает на весь арабский мир, причем распространяемый этой компанией контент освещает крупнейшие спортивные международные соревнования и является стопроцентно пиратским.
Забавно, что даже название создателя скандальной компании «свистнули» у вполне легальной компании «БиИн Медиа Гроуп», честно распространяющей трансляции спортивных состязаний и располагающейся в Катаре. Не менее любопытна и судьба пресловутой «БиАутКью» — преследование за пиратство еще не началось, а серверы фирмы уже взломаны и растащены более мелкими пиратами по всему Ближнему Востоку и Северной Африке через интернет-каналы. Впрочем, от антипиратского рейда саму Саудовскую Аравию все эти перипетии «пиратского флагмана» не спасут, ведь по результатам деятельности телевизионщиков под черным флагом Саудовская Аравия с точки зрения США приравнялась к Китаю — по количеству претензий в области интеллектуального пиратства.
Оригинал Пираты из Персидского залива: монархический спорт создан