Эр-Рияд, 27 февраля, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Американские официальные структуры, ответственные за борьбу с «интеллектуальным пиратством», бьют тревогу по поводу Саудовской Аравии, в юрисдикции которой обнаружена не просто фирма-пират, а целый телевизионный дредноут под черным флагом. О том, как один из стратегических союзников США рискует оказаться под огнем антипиратской критики со стороны Вашингтона, рассказывает автор Александр Шпунт.

Саудовская Аравия

Компания «БиАутКью» достаточно молода, соответствующий сервис спутникового вещания был запущен в Саудовской Аравии лишь в августе 2017 года. Но, судя по реакции управления торгового представителя США, пиратских «подвигов» на счету этой компании немало. И это действительно так — «БиАутКью», использующая ретрансляторы спутниковой связи «Арабсат», вещает на весь арабский мир, причем распространяемый этой компанией контент освещает крупнейшие спортивные международные соревнования и является стопроцентно пиратским.

Забавно, что даже название создателя скандальной компании «свистнули» у вполне легальной компании «БиИн Медиа Гроуп», честно распространяющей трансляции спортивных состязаний и располагающейся в Катаре. Не менее любопытна и судьба пресловутой «БиАутКью» — преследование за пиратство еще не началось, а серверы фирмы уже взломаны и растащены более мелкими пиратами по всему Ближнему Востоку и Северной Африке через интернет-каналы. Впрочем, от антипиратского рейда саму Саудовскую Аравию все эти перипетии «пиратского флагмана» не спасут, ведь по результатам деятельности телевизионщиков под черным флагом Саудовская Аравия с точки зрения США приравнялась к Китаю — по количеству претензий в области интеллектуального пиратства.