Рим, 26 февраля, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено «нажать на педаль газа» и ускорить строительство новой инфраструктуры в стране, сказал в интервью Il Sole 24 Ore во вторник, 26 февраля, премьер-министр Джузеппе Конте.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

В ближайшее время в парламент будет внесено два законопроекта, один из которых уточнит правила государственных закупок, другой позволит «перезапустить» некоторые из уже начатых инфраструктурных проектов, отметил премьер.

Для ускорения строительства новой инфраструктуры следует тщательнее изучать предварительную информацию и достигать компромисса со всеми заинтересованными сторонами «для максимального удовлетворения общих интересов», сказал Конте.