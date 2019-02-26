Калуга, 26 февраля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В Калужской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы — детям», сообщила 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель областного управления ФССП России Любовь Скакун.

Фото пресс-службы УФССП по Калужской области Лучший судебный пристав по взысканию алиментов 2018 года Любовь Цветкова

По её словам, основными целями данного конкурса является повышение эффективности работы судебных приставов-исполнителей по взысканию алиментов, а также выявление приставов, проявивших наибольшую активность в сфере защиты законных прав и интересов детей в рамках компетенции Федеральной службы судебных приставов России.

Всего на участие в региональном этапе конкурса поступило 24 заявки от судебных приставов всех отделов, однако к участию в состязании были допущены лишь 11 сотрудников, которые соответствовали всем заявленным конкурсным требованиям. Критериями оценки работы судебного пристава по конкретному исполнительному производству были не только исчерпывающие меры, направленные на фактическое исполнение требований исполнительного документа, но и их своевременность и результативность.

«По итогам работы за 2018 год лучшим судебным приставом по взысканию алиментов признана Любовь Цветкова — судебный пристав-исполнитель Обнинского городского отдела судебных приставов. Второе место заняла Марина Дронова — судебный пристав-исполнитель отдела ОСП по Октябрьскому округу города Калуги. Третье место досталось Надежде Матюшенковой — судебному приставу-исполнителю ОСП по Октябрьскому округу города Калуги», — сказала Любовь Скакун.

Весной 2019 года лучший судебный пристав по взысканию алиментов Калужской области поборется за победу на втором этапе Всероссийского конкурса «Судебные приставы — детям» среди судебных приставов Центрального Федерального округа.