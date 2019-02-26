Москва, 26 февраля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Доплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума, разумеется, это не просто правильно, а совершенно необходимо. Надо было пересчитать все доплаты заново, когда пенсию первым действием поднимают до прожиточного минимума, и только затем уже вторым действием индексировать полученную сумму, или начислять на неё любые другие ежемесячные доплаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

«И именно так надо было сделать сразу, но очевидно, большинству чиновников Пенсионного фонда РФ и других социальных служб на местах фактическая забота о пенсионерах, увы, безразлична. Или они, скорее, считают за благое дело сохранение бюджетных денег, стараются, скорее, недоплатить что-то и недоначислить, если не хватает какой-нибудь справки или другого формального основания», — полагает эксперт.

Поэтому в послании президента РФ Владимира Путина недвусмысленно и прямо сказано, что можно и не обратить внимание на какую-то формальность, что не нужно цепляться к мелочам, а нужно реально начислить пенсионеру все доплаты, какие можно, по максимуму. Ругать таких чиновников, а то и увольнять с должностей, теперь, скорее, будут за жалобы со стороны пенсионеров, чем за перерасход фондов.

«Люди работали всю жизнь и эти деньги заслужили. Понятно, что отчасти любыми прибавками к пенсии сейчас и в ближайшие годы государство будет стараться подсластить пилюлю повышения пенсионного возраста уже не для нынешних, а для будущих пенсионеров, государство будет стараться показать и положительные моменты, ради чего это делалось.

Но и не реформировать пенсионную систему совершенно было нельзя. У государства явно нет нужных средств в системе страховых пенсий, и перераспределять их дальше, удовлетворяя всех, без дополнительных поступлений было бы невозможно: отсюда подъём возраста, иначе пенсии стали бы скоро совсем мизерными», — пояснил Пушкарёв.

По его мнению, поднимать ещё больше налоги с бизнеса в социальные фонды — тоже невозможно. Система негосударственных пенсионных фондов не работает, если не сказать больше: даёт в большинстве случаев обратный, отрицательный эффект, большинство НПФ деньги пенсионеров не приумножают, а теряют, ещё и зарабатывая на обороте с этих денег собственные немалые комиссии на содержание своего персонала и своих руководителей. Единственный путь — создать на базе того же ВЭБ или ВТБ два-три образцовых накопительных пенсионных фонда, куда хотели бы охотно делать отчисления и сами граждане, откладывая деньги в эти фонды со своей зарплаты, заботясь о себе во многом сами.

«Но чтобы люди массово в такие накопительные фонды шли, надо два обязательных условия: эффективное управление этими деньгами, чтобы они приносили точно больше, чем обычный банковский вклад под проценты, и наследование этих накопленных денег в случае преждевременной смерти.

Если человек не воспользовался деньгами в полной мере сам, не дожил до пенсии, или получал её недолго, а накопленные средства остались, то они должны достаться в полном объёме детям, внукам или другим законным твоим наследникам, а не остаться в НПФ или у государства», — высказал своё мнение эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию призвал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Позднее правительство РФ одобрило законопроект о начислении социальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума.

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