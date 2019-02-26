Нью-Дели, 26 февраля, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что «без Нарендры Моди страна откатится по меньшей мере на 50 лет назад». По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением глава оборонного ведомства страны выступила на «Thinkers forum» в Бенгалуру, штат Карнатака.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

В своей речи Нирмала Ситхараман подчеркнула, что в случае возвращения к власти по итогам всеобщих парламентских выборов 2019 года правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) во главе с Нарендрой Моди сможет обеспечить «стабильность правительства» в стране. По мнению министра обороны Индии, победа оппозиции приведет к формированию шаткой политической системы и замедлению показателей роста.

Нирмала Ситхараман также отметила, что грядущие выборы в парламент Индии станут «беспрецедентными» во всей истории страны. Она заявила, что для победы в 2019 году «Бхаратия джаната парти» придется приложить в десять раз больше усилий, чем в 2014 году, когда состоялись предыдущие парламентские выборы. Тем не менее, министр обороны выразила уверенность в том, что по результатам голосования БДП одержит победу, так как население довольно курсом Нарендры Моди и достижениями действующего правительства.