Нью-Дели, 26 февраля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Председатель правящей Индийской народной партии («Бхаратия джаната парти» или БДП) Амит Шах заявил, что правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди «преподаст террористам урок». По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», с соответствующим заявлением лидер БДП выступил на митинге в городе Чандигарх, столице штатов Панджаб и Харьяна.

Narendra Modi Нарендра Моди

В своей речи Амит Шах подчеркнул, что правительство Индийской народной партии не позволит, чтобы жертва индийских солдат, «павших мучениками от рук террористов», стала напрасной. По словам председателя БДП, кабинет Нарендры Моди подготовил боевикам такой ответ, что «террористы еще долго не смогут оправиться от удара». Глава «Бхаратия джаната парти» также выступил с критикой руководства штата Панджаб. По словам Амита Шаха, местное правительство во главе с оппозиционной партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК) не выполнило свое главное предвыборное обещание списать долги местному крестьянству.

Напомним, что 14 февраля 2019 года боевик из организации «Джаиш-е-Мухаммад» осуществил нападение на конвой Центральных резервных сил полиции (ЦРСП) Индии, следовавший по шоссе Джамму-Сринагар. Общее число пострадавших в результате теракта превысило 100 человек.

Утром 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по объектам террористов на территории Пакистана. 12 многоцелевых истребителей «Мираж» 2000 сбросили несколько управляемых бомб на тренировочный лагерь боевиков, полностью его уничтожив.