Симферополь, 26 февраля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Если частный инвестор будет в состоянии обеспечить развитие винодельческого предприятия «Массандра», значит, не нужно бояться приватизации. Но при определённом контроле со стороны государства в части выполнения инвестором своих обязательств. Такое мнение 26 февраля высказал депутат Государственной думы Константин Бахарев («Единая Россия»), комментируя дальнейшую судьбу завода.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымское вино в магазине

«Массандра» — это не просто одно из винодельческих предприятий, это бренд Крыма со своей историей. Мы не можем потерять ни торговую марку, ни её нынешний высокий статус. Задача государства — не цепляться за эти предприятия до последнего, сохраняя контроль над ними, а передать их эффективному собственнику, который сможет вложить необходимый объём инвестиций», — уверен парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в собственность Крыма. Затем спикера парламента республики Владимир Константинов сообщил журналистам, что легендарный завод продадут частным лицам.