Калуга, 26 февраля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В Калужской области созданы необходимые материальные резервы для безаварийного прохождения паводка: при необходимости будет привлечено более 5,6 тыс. человек и 1487 единиц техники, сообщает 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Жуковский С. Ю. Весна

По предварительным оценкам, половодье ожидается в пределах максимальных значений нормы. В верховьях Оки его начало придется на первую половину марта и будет более продолжительным, чем в 2018 году.

Ежегодно в районах Калужской области, подверженных риску затопления, проходят проверки безопасности гидротехнических сооружений. В 2019 году запланирована инспекция 36 сооружений. Кроме того, за последние годы капитальный ремонт и реконструкция были проведены на 26 ГТС, находящихся в региональной и муниципальной собственности.

Так, продолжается работа по обеспечению проведения реконструкции ГТС Людиновского водохранилища. С 2018 года за счет средств областного бюджета осуществляется реконструкция гидротехнических сооружений в городе Белоусово. Из федерального бюджета выделены субсидии на капремонт ГТС на реке Ксеме у деревни Дылдино в Боровском районе Калужской области.

Участники встречи уделили особое внимание мерам по обеспечению безопасности населения и материальных ресурсов во время половодья.