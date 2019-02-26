Москва, 26 февраля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Жалоба на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину отклонена Московским городским судом. Спортсмены останутся под стражей до 8 апреля, сообщает 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Адвокаты футболистов предлагали отпустить их под залог. Была отмечена, в частности, опасность для здоровья Кокорина, связанная с нахождением под стражей. Однако суд принял сторону обвинения, которое выступило за продление ареста.

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Защитникам спортсменов предстоит изучить еще три тома уголовного дела. Затем материалы направят на утверждение прокурору, после чего передадут в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок в центре Москвы, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин. Футболисты и два их спутника обвиняются в нанесении побоев, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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