Симферополь, 26 февраля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Крымский винзавод «Массандра» могут продать частным лицам. Об этом 26 февраля журналистам сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Завод «Массандра». Партия вина

«Никакого государственного управления не предусматривается, этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации», — отметил Константинов.

По его словам, предприятие требует модернизации, поскольку за все украинские годы нахождения предприятия в госсобственности никаких финансовых «вливаний» не получало.

«Я абсолютно убеждён, что профильный комитет Госсовета РК примет решение о включении предприятия в план приватизации», — добавил он, так и не назвав ориентировочную стоимость предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в собственность Республики Крым. В кулуарах крымского Совмина потенциальными покупателями предприятия называют главу Сбербанка Германа Грефа и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва. Добавим также, что ранее в частные руки за полтора миллиарда рублей было продано другое легендарное винодельческое предприятие — завод шампанских вин «Новый Свет».

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