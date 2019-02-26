Российским властям не нужен легендарный винзавод «Массандра»?
Симферополь, 26 февраля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Крымский винзавод «Массандра» могут продать частным лицам. Об этом 26 февраля журналистам сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
«Никакого государственного управления не предусматривается, этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации», — отметил Константинов.
По его словам, предприятие требует модернизации, поскольку за все украинские годы нахождения предприятия в госсобственности никаких финансовых «вливаний» не получало.
«Я абсолютно убеждён, что профильный комитет Госсовета РК примет решение о включении предприятия в план приватизации», — добавил он, так и не назвав ориентировочную стоимость предприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в собственность Республики Крым. В кулуарах крымского Совмина потенциальными покупателями предприятия называют главу Сбербанка Германа Грефа и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва. Добавим также, что ранее в частные руки за полтора миллиарда рублей было продано другое легендарное винодельческое предприятие — завод шампанских вин «Новый Свет».
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