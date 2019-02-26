Москва, 26 февраля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Первая серийная партия многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50) уже собрана и проходит испытания. Это крепкая поддержка отечественного авиапрома, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

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«Первый самолет ВКС получит в этом году, второй — в 2020 году. Ранее стало известно, что по контракту Министерства обороны с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в состав которой входит ПАО «Компания «Сухой», вооруженные силы должны получить 12 самолетов Су-57», — напомнил эксперт.

Сумма контракта неизвестна. Вообще информация предприятий оборонной промышленности скудна, а с недавних пор ОАК и «Сухой» не раскрывают даже финансовую отчетность.

«Однако, если исходить из сравнения с американским F-35, эта партия может за несколько лет принести корпорации около 80 млрд рублей выручки.

Это очень даже неплохая поддержка авиапрома: по последним доступным данным, за 2017 год вся выручка ОАК составляла около 452 млрд рублей, в том числе ПАО «Компания «Сухой» — 122,85 млрд рублей», — отметил Калачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, замгендиректора ПАО «Компания «Сухой» Александр Пекарш заявил, что на вооружение в Воздушно-космические силы (ВКС) России уже в 2019 г. поступит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57.

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