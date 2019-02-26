Нью-Дели, 26 февраля, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Иранский порт Чабахар связал Индию и Афганистан надежным торговым маршрутом.

Nightryder84 Панорама Чабахара

По сообщению индийского информационного агентства Джагран, первая колонна грузовиков с афганскими товарами, предназначенными для Индии, отправилась в иранский порт Чабахар из афганского города Зарандж (провинция Нимроз). На церемонии торжественных проводов автомобильного каравана присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, а также главы диппредставительств Ирана, Пакистана, Малайзии и Турции.

Первая колонна грузовиков в ближайшие дни доставит в порт Чабахар афганские ковры, орехи, сухофрукты и хлопок общей массой 570 тонн.

Напомним, что порт Чабахар начал функционировать с 2017 года, с 2018 года им управляет индийская компания India Port Global Limited. В Нью-Дели рассчитывают, что порт позволит увеличить товарооборот с Ираном и Афганистаном, а также миновать нестабильный пакистанский маршрут.