Киев, 26 февраля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Украина в прошлом году действительно импортировала уголь из Белоруссии, но этот уголь совершенно точно не добывался на территории неподконтрольного Киеву Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

С таким заявлением в Верховной раде сегодня, 26 февраля, выступил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

Чиновник признал, что речь может идти о реэкспортке угля из России через Белоруссию.

«Одно могу сказать точно — это не из Донбасса. В свое время у нас было закрытое заседание… было сказано, что если кто-то закупит такой вид угля — а это очень легко установить, из какой он шахты, — то это будет бойкот не только министерства, а вообще всех», — сказал Насалик.

От других подробностей по этой теме профильный чиновник воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Радио Свобода» сообщило, что, по официальной статистике Белстата, за прошлый год экспорт каменного угля на Украину вырос в 980 раз, антрацита — в 340 раз. И это при том, подчеркивается в материале, что в Белоруссии в принципе нет своих месторождений, кроме бурого угля. СМИ выражало мнение, что уголь, который покупает Украина, в РБ мог попасть из шахт на территории ДНР и ЛНР.

В комментарии для ИА REGNUM украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук сразу же заявлял, что поставки угля из Донбасса — на самом деле просто «страшилка».

"Да, это реэкспорт. В данном случае российские компании не получают в достаточном объеме квоты на поставки угля в Украину напрямую, и гонят этот уголь транзитом через Белоруссию. Глобально никакого там ДНР ил ЛНР и в помине нет. Не исключено, что небольшая часть угля попадает из Донбасса в Белоруссию. Но не думаю, что это большие объемы. Просто для страшной сказки о белорусском угле добавили усилитель страха — Донбасс, неконтролируемые территории, ДНР — ЛНР», — отмечал специалист.

Между тем украинские СМИ продолжают исследовать данную тему. В частности, «Деловая столица» интересуется, почему купленный в Белоруссии уголь никак не отражен в украинской статистике?

«Пока ответ вырисовывается такой: поставками угля из Беларуси в Украину занимаются украинские компании, которые имеют статус резидентов Беларуси, но белорусского капитала в них нет. При этом у белорусских чиновников есть «культ экспорта», они за него отвечают напрямую перед президентом. Поэтому Белстат охотно записывает весь вывезенный из страны уголь как экспортированный. В свою очередь, украинский Госстат не учитывает его как импорт, поскольку сделки идут между украинскими компаниями, либо заключаются, скажем, между украинской и российской компанией, а Беларусь для них становится лишь перевалочной базой», — говорится в публикации.

Также издание задается вопросом, кто именно закупает в Белоруссии уголь для украинских нужд.

«Есть два главных потребителя энергетического угля. Первый — компания ДТЭК Рината Ахметова, и ее представители заявляют, что не делали поставок угля из Беларуси и не имеют никаких белорусских компаний-контрагентов. Второй — госкомпания «Центрэнерго». Совпадение или нет, но в прошлом году ее пыталась приватизировать странная белорусская компания «Нефтебитумный завод». Ее к конкурсу не допустили, и в итоге приватизация не состоялась», — подчеркивается в материале.