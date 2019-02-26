Дакка, 26 февраля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Министр дорог, транспорта и мостов Бангладеш и генеральный секретарь правящей партии «Авами Лиг» Обайдул Кадер заявил, что в декабре 2020 г. жители Дакки уже смогут воспользоваться столичным метрополитеном. Об этом сообщает информационное агентство Протхом Ало.

По словам Обайдула Кадера, первая линия, которая соединит столичные районы Уттара и Агаргаон будет завершена уже в 2019 г., а вся система будет готова к эксплуатации в декабре 2020 г. Он также отметил, что длина всей системы составит 20 км, а тестовой линии, которая будет первой доступной для пассажиров — 3,2 км.

Даккский метрополитен станет первым метрополитеном в Бангладеш. Работы по его строительству ведутся с 2016 г.