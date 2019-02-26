Дакка, 26 февраля, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Пассажир, предпринявший попытку угона самолёта вечером 24 февраля, требовал встречи с женой и с премьер-министром страны. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство «Протхом Ало».

StockSnap На борту самолета

Во время брифинга по итогам спецоперации по освобождению заложников представитель отрядов спецназа генерал-майор С. М. Мотиур Рахман сообщил журналистам, что сама операция заняла всего 8 минут. Террорист — 25-летний гражданин Бангладеш — был ликвидирован. По данным спецслужб, он был вооружен одним пистолетом.

Напомним, что вечером 24 февраля в Бангладеш был захвачен самолет, направлявшийся из Дакки в Дубай с посадкой в Читтагонге. Во время дозаправки отряды бангладешского спецназа успешно нейтрализовали угрозу.