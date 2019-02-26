Дакка, 26 февраля, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Дипломатические источники в Женеве и Дакке сообщают, что Европейский союз подготовил для презентации на новой сессии Совета ООН по правам человека, которая началась 25 февраля, резолюцию, связанную с кризисом рохинджа. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство «Протхом Ало».

Foreign and Commonwealth Office Рохинджа

Источники сообщают, что данная резолюция содержит 19 пунктов с рекомендациями по улучшению ситуации с правами человека в Мьянме. Четыре из этих пунктов касаются непосредственно ситуации с притеснениями прав рохинджа. Отмечается, что эти пункты призывают к свободному, объективному и всестороннему расследованию преступлений мьянманской армии.

Напомним, что последний виток притеснения в Мьянме народности рохинджа случился в августе 2017 г., когда в результате спецоперации мьянманской армии около 1 млн человек были вынуждены бежать из страны. Большая часть беженцев осела на территории Бангладеш.