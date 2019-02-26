Москва, 26 февраля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Более 800 предприятий будут задействованы в стройке «Арктик СПГ-2». Об этом сегодня, 26 февраля, заявил председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

По его словам, в 2018 году компанией «Новатэк» были проведены две большие конференции с возможными производителями.

«Планируется создание 12 тысяч рабочих мест в Мурманской области, а по всей России — более 80 тысяч. Это даст в течение 10 лет каждый год 0,15% ВВП, это громадный объем», — подчеркнул Михельсон.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ).

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