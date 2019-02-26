Сеул, 26 февраля, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Работа Национального собрания в Южной Корее под угрозой: из-за противостояния двух главных партий парламент фактически парализован. 25 февраля встреча представителей правящей Демократической и оппозиционной Либеральной партий окончилась неудачно, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

clumsyforeigner Национальное собрание Южной Кореи

Встреча была организована спикером Национального собрания Мун Хи Саном, чтобы парламентарии могли обсудить накопившиеся противоречия и разрешить конфликт, однако прийти к консенсусу на этот раз не удалось.

Партии спорят из-за назначения судей Верховного суда, заключения под стражу губернатора от Демократической партии, однако главным условием нормализации работы парламента является начало расследования в отношении бывшего депутата от Демократической партии Сон Хе Вона. Только в таком случае Либеральная партия готова прекратить бойкотировать заседания и продолжить переговоры. Сон Хе Вона подозревают в махинациях с государственной собственностью, однако руководство Демократической партии отвергает все обвинения и призывает оппонентов проявить благоразумие.