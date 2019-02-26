Москва, 27 февраля, 2019, 01:33 — ИА Регнум. 13 февраля 2019 года в Сенат США был внесен законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (сокращенно DASKA). Почему этот выглядящий крайне опасным для России законопроект с первых же моментов обсуждения вызвал противоречие оценки комментаторов и экспертов, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Фронт угроз, который запланировано посредством DASKA организовать в качестве противодействия «агрессивному Кремлю», настолько широк, что Сенат, видимо, растерялся от открывающихся возможностей. Сначала предполагались меры, запрещающие участие американских финансов в российском госдолге, после на первый план вышло желание покрепче ударить по персонам из российского «верхушечного списка». После этого почему-то приоритетным стал проект уничтожения российских банков (или хотя бы фатальной угрозы им).

Но ни первый, ни второй, ни третий запланированные удары так и не стали официально принятой главной составляющей. Начавшееся же обсуждение российских зарубежных СПГ-проектов, то есть совместное участие российских и зарубежных игроков на рынке СПГ, и вовсе превратило DASKA из проекта антироссийского в нечто другое. Дело в том, что для России участие в зарубежных СПГ-проектах — совершенно бесперспективное дело, которым никто и не занимался, преимущество России на рынке газа лежит в сфере добычи, самой рентабельной в мире.

А вот заход штатовских законодателей в сторону как можно большей широты и расплывчатости запланированных санкций показывает, что применять их намерены не против России, а против всего мира — под предлогом «борьбы с Кремлем». Хотя конкретно Россия тоже может получить свою порцию неудобств, например, из-за еще большего усложнения ситуации при покупке оборудования для нефтегазовой отрасли. Но и в этом есть свои плюсы — может быть, России пора уже не надеяться на чужое оборудование, а приступать к производству собственного?

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