Донецк, 26 февраля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Американские разведчики прибыли на позиции украинских военных в Донбассе для проверки поступившего из США вооружения. Поводом для ревизии послужила коррупция в среде украинских силовиков, рассказал атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов, сообщает 26 февраля «Новороссия».

ВО «Свобода» Война на Донбасе

Гости из США остались недовольны тем, что увидели на позициях ВСУ. Разведчики в резкой форме сообщили об этом офицерам из Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВС Украины, которые их сопровождали.

На Украину также прибыл американский советник по вопросам реформирования украинского военно-промышленного комплекса Дональд Винтер. Он встречается с представителями оборонных предприятий, включая государственный «Укроборонпром».

По мнению Селиванова, прибытие американцев в Донбасс говорит о намерениях стран НАТО сделать из Украины площадку для диверсионной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США президенту Украины Петр Порошенко вручили знак «Международный государственный деятель». Каждый украинский гражданин, заверил он, ценит то, что США выступают «плечом к плечу» с Украиной против «российской агрессии», бросившей вызов всему «демократическому миру».

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