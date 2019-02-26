Разведчики США прибыли на позиции ВСУ в Донбассе
Донецк, 26 февраля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Американские разведчики прибыли на позиции украинских военных в Донбассе для проверки поступившего из США вооружения. Поводом для ревизии послужила коррупция в среде украинских силовиков, рассказал атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов, сообщает 26 февраля «Новороссия».
Гости из США остались недовольны тем, что увидели на позициях ВСУ. Разведчики в резкой форме сообщили об этом офицерам из Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВС Украины, которые их сопровождали.
На Украину также прибыл американский советник по вопросам реформирования украинского военно-промышленного комплекса Дональд Винтер. Он встречается с представителями оборонных предприятий, включая государственный «Укроборонпром».
По мнению Селиванова, прибытие американцев в Донбасс говорит о намерениях стран НАТО сделать из Украины площадку для диверсионной войны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США президенту Украины Петр Порошенко вручили знак «Международный государственный деятель». Каждый украинский гражданин, заверил он, ценит то, что США выступают «плечом к плечу» с Украиной против «российской агрессии», бросившей вызов всему «демократическому миру».
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