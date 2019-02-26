Махачкала, 26 февраля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Министерство культуры Дагестана в ответ на критику спектакля «Охота на мужчин» со стороны спортсмена Хабиба Нурмагомедова сообщило в Instagram, что не имело никакого отношения к спектаклю, который был показан в ГБУ «Дом дружбы» Махачкалы.

BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

Скриншот сообщения Министерства культуры Дагестана в Instagram

Ведомство предложило Нурмагомедову «не опускаться на уровень» комментаторов и указало на то, что не обладает полномочиями для вмешательства в ситуацию, поскольку площадка «Дома дружбы», где проходил спектакль, была арендована частным лицом.

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Напомним, Хабиба Нурмагомедова возмутило то, что в спектакле «Охота на мужчин» актриса выступила полуобнаженной. Он выложил скриншот видео постановки на своей странице в соцсети Instagram и задал вопрос о том, как правительство и чиновники допустили подобное в Дагестане. Впоследствии спортсмен удалил снимок со своей страницы, однако разместил новый комментарий, в котором задал вопрос о том, почему молчит власть.