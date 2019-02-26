Вашингтон, 26 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что во время сезонных миграций синие киты полагаются на память. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Синий кит

Исследователи изучили миграцию синих китов, обитающих на севере Тихого океана. В результате они решили, что киты запоминают, где и когда было больше еды за последние несколько лет.

По словам учёных, синие киты вырабатывают маршрут и время миграции таким образом, чтобы находится в местах с наибольшим количеством еды — криля и планктона. Уже в ходе перемещений они вносят корректировки в маршрут и время в зависимости от условий.

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