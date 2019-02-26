Липецк, 26 февраля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. В отношении руководства Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 26 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

В ходе прокурорской проверки были выявлены факты незаконного заключения договоров с подрядчиком без проведения конкурсных процедур, несоответствие выполненных работ требованиям по качеству и объему. На капремонт неправомерно привлекались средства некоммерческой организации и бюджетов различных уровней, а руководство фонда не штрафовало подрядчиков за просрочку выполнения обязательств и некачественные работы.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», санкции которой предусматривают наказание до четырёх лет лишения свободы. Ход расследования на контроль взяли органы прокуратуры.

В региональном фонде капремонта ИА REGNUM заявили, что прокурорская проверка ещё не завершена и ведомство обратилось в прокуратуру за разъяснениями.

«Плановая проверка деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области еще не окончена. На сегодняшний день никаких предписаний по факту проверок официально не направлено. В свою очередь, Фондом направлен официальный запрос в Прокуратуру Липецкой области с просьбой пояснить информацию, размещенную сегодня на официальном сайте Прокуратуры. Как только будет получен ответ с информацией о каких-либо фактах, представителями Фонда будут даны подробные комментарии по всем обстоятельствам», — заявили в юридической службе фонда капремонта Липецкой области