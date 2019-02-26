Москва, 26 февраля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Согласно заявлению генерального директора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, в 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%. Данный показатель превышает объемы поставок 2017 года на 2,5%, эти показатели показывают грамотный подход руководства компании к работе, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

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«Также в своем выступлении на Дне инвестора было озвучено, что Газпром порадует своих инвесторов довольно высокими дивидендами, значительно выросшими по сравнению с прошлым годом. Если в 2017 году выплаты дивидендов на акцию составили 8,04 рубля, то на 2018 год в бюджет компании заложены 10,43 рубля на акцию.

Не сложно согласиться с тем, что прирост дивидендных выплат почти в 30% говорит о грамотном подходе руководства компании к своей деятельности, что дает возможность получать сверхприбыль и по-прежнему оставаться привлекательным инвестиционным продуктом», — пояснила эксперт.

Однако, если взглянуть на график котировок природного газа, можно увидеть причину столь успешного завершения года. Третий квартал 2018 года показал рекордный рост стоимости газа, максимальные значения котировок достигли $4,92. Таких котировок рынок не видел еще с 2014 года, а наряду с ростом стоимости американского доллара и падением российского рубля, это была замечательная возможность для того, чтобы с помощью наращивания экспорта получить дополнительную прибыль. Чем собственно и воспользовалось руководство компании.

«При этом с падением цен на природный газ в начале 2019 года до уровней 2017 — середины 2018 года, сократились и поставки газа в страны ЕС, снизившись на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметила Ланис.

Как сообщало ИА REGNUM, доля компании Газпром на рынке газа в Евросоюзе и Турции выросла в 2018 году до рекордного значения — 36,7%. Об этом говорится в презентации Газпрома ко Дню инвестора.

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