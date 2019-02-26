Киев, 26 февраля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В понедельник, 25 февраля, украинские журналисты опубликовали расследование, по данным которого дети близких к Петру Порошенко бизнесменов зарабатывали миллионы долларов, закупая в России оружие, доставляя его контрабандой на Украину с наценкой в 500%, «отмывая» через предприятия самого Порошенко и поставляя в украинскую армию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты. Петр Порошенко

На следующий день, во вторник, 26 февраля, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко с трибуны парламента заявила, что действия и Порошенко, и тех, кого он покрывал, являются «содействием врагу» и «государственной изменой», а потому Тимошенко «начинает процедуру импичмента президенту».

На первый взгляд все логично, но чем больше в этой истории появляется деталей, тем меньше в ней остается логики.

Разговоры двадцатилетних «бизнесменов», детей друзей Порошенко, датируются 2015 и 2016 годами. Информация о закупках с наценками новостью не является. Никакого практического смысла тянуть с публикацией новых «прослушек» не было. «Сенсацию» опубликовали за месяц до выборов, что, разумеется, неслучайно.

При этом провести импичмент президенту Украины не так просто, и Юлия Тимошенко об этом прекрасно знает. Парламент страны не может принять закон об импичменте уже 23 года. И «внезапно» примет его именно сейчас только в том случае, если достигнут внутриэлитный консенсус о необходимости топить Порошенко еще до выборов, что, конечно, неисключено.

Однако куда более реален другой вариант. Порошенко предлагают мягкий уход через невыход во второй тур выборов, где должны встретиться Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский и где победит шоумен. «Внезапное» обнародование информации за месяц до выборов — это не для импичмента, с которым едва ли можно успеть, это — для снижения рейтинга Порошенко.

Не далее как 25 февраля Юлию Тимошенко посетило еще одно «озарение»: оказывается, в течение всех пяти лет майданной власти Украина продолжает закупать газ в России, только через «европейские» прокладки и с большими наценками. Тимошенко пообещала «с документами в руках» доказать то, что известно на Украине каждому. А также в случае своей победы на выборах «снизить» цену на газ, которая с 2014 года выросла более чем в 10 раз, вдвое.

Все эти занятные детали меняют общую картину. Порошенко намекают, что ему пора на выход. Следующие пять лет грабить Украину должен кто-то другой — по всей видимости, Игорь Коломойский в обличии Владимира Зеленского. При этом никаких принципиальных отличий у конкурентов Порошенко от него самого нет, что подтверждается и их риторикой, и их действиями на каждом шагу.

Если Порошенко не расслышит, может появиться новая «сенсация». Выбор большой, от бюджетного кредитования собственных предприятий до бюджетных же закупок у них же по завышенным ценам. Время удивительных «новостей» на Украине только началось.