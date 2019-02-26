Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 февраля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Центральной районной больнице Переславля-Залесского отсутствуют реактивы для проведения лабораторных исследований, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тревогу забили жители в социальных сетях.

Группа Переславской ЦРБ ВКонтакте Кровь на анализы начнут брать только в марте

«Доброе утро. Хотя добрым его совсем не назовешь. Сегодня в лаборатории ЦРБ закончились реактивы. В женской консультации сказали, что если вам нужно сдать кровь на сахар или сахарную кривую, то не принимаем — и до какого времени не известно», — такое сообщение появилось 26 февраля 2019 года на странице «Про Переславль» в социальной сети Вконтакте.

В комментариях к этому сообщению переславцы пишут о том, что реактивов не было уже с 21 февраля, когда при попытке сдать анализы в поликлинике людям говорили, что это невозможно.

«Я с ребёнком 21 февраля ходила сдавать кровь, а нас так же послали, сказали нет реактивов! А нам 13 марта ехать на операцию! Представьте на минуточку моё состояние! Ждёшь операцию год! А тут просто тупо посылают. Пришлось на Славич ехать за 950 рублей сдавать. Спасибо нашему правительству за то, что на страже нашего здоровья и здоровья наших детей, низкий поклон за бесплатную медицину! Все для нас, все для народа», — написала переславна Надежда Ионина.

В ЦРБ Переславля-Залесского проблему признали. На официальных страницах больницы, после того как сообщения об отсутствии реактивов стали распространяться по соцсетям, появилась такая информация:

«Уважаемые жители г/о. Переславль-Залесский. В настоящее время заключен гражданско-правовой договор на поставку реактивов для проведения лабораторных исследований. Ожидаемый срок поставки: 28.02−01.03. Исследования в полном объеме начнут проводиться с 04.03. Сроки ожидания, предусмотренные Территориальной программой госгарантий, составляют 2 недели»

Каких именно реактивов не хватает и почему возникла такая проблема, не сообщается. Оперативно связаться с главным врачом Переславской ЦРБ Кириллом Харчиковым не удалось.