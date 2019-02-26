Москва, 26 февраля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В Кремле не одобряют повсеместную слежку, которую ведут иностранные спецслужбы за гражданами России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание компании Google о слежке за россиянами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

«Конечно, это неприемлемо. Мы это не одобряем, скорее осуждаем», — сказал Песков.

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При этом официальный представитель Кремля отметил, что в некоторых случаях это может быть оправдано работой следственных органов. Тогда компании по их запросу могут передавать данные пользователей, «если это оговорено в соответствующих соглашениях об использовании тех или иных услуг».

Также Песков добавил, что российские спецслужбы неоднократно говорили о том, что «деятельность всяких иностранных шпионов в России существенно активизировалась за последние годы».

Что касается слежки в интернете, то здесь, по словам Пескова, абсурдно «рассчитывать на какую-то приватность»: «Он (интернет — прим. ИА REGNUM ) весь прозрачен, нужно априори с этим согласиться».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в Москве за шпионаж был задержан иностранный гражданин. Сотрудники ФСБ взяли его с поличным при получении флэш-карты с секретным списком сотрудников одного из специальных ведомств. Своей вины гражданин США Пол Уилан не признает. По российским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы.