Москва, 26 февраля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Газпром по итогам 2018 года установил очередной рекорд по поставкам природного газа в Европу по трубопроводам. И это несмотря на кликушества о том, что якобы вся Европа переходит на «зеленую энергетику», и в связи с этим российский газ не нужен, Европа только продолжает наращивать поставки газа из России, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В конечном счете, по её мнению, природный газ — наиболее безопасное и экологически чистое топливо, а трубопроводный газ из России обходится европейцам в среднем на 30−35% дешевле, чем сжиженный природный газ из других стран. Крупнейшим потребителем российского газа как в Западной Европе, так и в Европе в целом остается Германия, на которую приходится 29% всех поставок Газпрома в Европу. А в Восточной Европе крупнейшим потребителем российского газа в 2018 году оказалась Польша, власти которой, как известно, являются одними из самых активных противников строительства «Северного потока — 2».

«По всей видимости, эта активность была связана не с политическими факторами, а с чисто коммерческими: в Польше ожидают, что доля Газпрома на европейском рынке будет расти, и в этой стране тоже хотели бы получить от увеличения этой доли какие-либо «дивиденды». Однако, когда политика господствует над экономикой, для выгодных международных контрактов остается все меньше и меньше возможностей», — считает эксперт.

«Третья газовая директива» ЕС, возможно, внесет свои коррекции в поставки газа Газпромом, но они не смогут существенно повлиять на отношения Газпрома с его постоянными потребителями в Европе. Скорее всего, при заключении будущих контрактов Газпрома с правительствами или госкорпорациями отдельных стран по поставкам газа несколько большую роль будут играть чиновники ЕС.

«Тем не менее доля Газпрома на европейском рынке будет расти, даже американский производитель и экспортер СПГ Cheniere Energy прогнозирует, что к 2030 году доля Газпрома на европейском рынке вырастет с 36% до 41%. Но это может случиться даже раньше.

Из тревожащих тенденций можно отметить замедление темпов роста экспорта Газпромом в Европу природного газа. Но это могло быть связано с погодными факторами, в том числе с аномально теплыми ноябрем и декабрем 2018 года», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в совокупности объем поставок Газпромом газа в ЕС в 2018 году вырос на 4,5% до 200,87 млрд кубометров. В том числе в страны Западной Европы поставки выросли на 4,12%, до 162,39 млрд кубометров, а в страны Центральной Европы — на 5,8%, до 38,382 млрд кубометров.

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