Москва, 26 февраля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. На саммите КНДР — США, который пройдёт в Ханое 27 февраля, будут контакты и по вьетнамскому направлению, хотя дальше обмена дипломатическими любезностями дело, скорее всего, не пойдёт, считает профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

Hieucd Ханой

«В своё время у Вьетнама и Северной Кореи существовали весьма и весьма близкие отношения, — сказал Ланьков. — Во время Вьетнамской войны несколько сотен северокорейских лётчиков-истребителей воевали на стороне Вьетнама. 14 человек погибли. Были там и северокорейские инженерные части, и полевые госпитали, и многое другое. Южная Корея, кстати, в своё время оказала куда большую по масштабам вооружённую помощь силам Южного Вьетнама. Так что традиции какие-то были».

Однако, как заметил Ланьков, уже с 1970 года отношения Вьетнама и Северной Кореи стали быстро ухудшаться.

«Связано это было в первую очередь с просоветской позицией вьетнамского руководства, и последний гвоздь в крышку гроба дружественных отношений КНДР и Вьетнама вбили события в Кампучии 1976−1979 годов, — констатировал востоковед. — Дело в том, что режим Пол Пота, истерически антивьетнамский и сильно прокитайский, был союзником Северной Кореи и получал от неё некоторую военную и экономическую помощь. Таким образом, в 1979 году Северная Корея и Вьетнам оказались в состоянии почти прямого конфликта. Есть даже основания предполагать, что в составе полпотовских войск, которые были тогда наголову разбиты вьетнамцами, было и некоторое количество северокорейских военных — советники, пилоты, технические специалисты. Тогда речь всерьёз шла о формальном разрыве дипломатических отношений между Ханоем и Пхеньяном».

Однако кризис постепенно закончился, и отношения вернулись, как выразился Ланьков, к состоянию прохладной дружелюбности.

«Но дальше дело не пошло. Причина проста — экономически взаимного интереса у этих двух стран нет, — рассказал он. — Вьетнам активным образом работает с Южной Кореей, которая уже четверть века является одним из его главных внешнеторговых партнёров. Что вьетнамцы могут продавать в Северную Корею, чем северокорейцы будут за это платить — тайна великая и, скорее всего, неразрешимая. Таким образом, вероятно, дело ограничится обменом дипломатическими любезностями, визитами танцевальных ансамблей и милыми улыбками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Yonhap, лидер Северной Кореи может вечером 26 февраля встретиться с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Отметим также, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Ханой для встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 27−28 февраля. Это будет вторая их встреча.